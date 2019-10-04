Сеул, , 10:28 — REGNUM В столице Южной Кореи пройдет международная выставка продуктов и услуг для инвалидов, престарелых и людей с ограниченными возможностями SENDEX. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, мероприятие пройдет в выставочном центре KINTEX с 6 по 8 ноября.

Известно, что в этом году около 300 компаний представят широкий спектр своих продуктов и услуг, включая оборудование для реабилитации и лечебной помощи, протезы и ортопедические приспособления, специальное санитарное оборудование и принадлежности.

Кроме того, в рамках международной выставки пройдет музыкальный фестиваль, отбор моделей и показ мод, соревнования по игре в го.

Напомним, что специалисты Статистической службы страны предполагают, что к 2025 году Южная Корея станет страной с высокой долей пожилого населения в возрасте от 65 лет.