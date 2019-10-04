Киев, , 10:19 — REGNUM Со следующего учебного года, то есть с сентября 2020 года, все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения, заявила в пятницу, 4 октября, министр образования и науки Анна Новосад. На русском языке в русскоязычных школах с этого момента можно будет изучать только один предмет — собственно, русский язык.

Закон об уничтожении образования на родном языке, согласно которому и планируется украинизация школ, был принят на Украине в 2016 году. Когда весной 2019 года граждане Украины голосовали на выборах за Владимира Зеленского, они делали это не в последнюю очередь для того, чтобы языковые войны в стране закончились.

Однако формально предъявить Зеленскому нечего. Он никогда не давал прямого обещания отменить этот закон. Вообще, за всю свою предвыборную кампанию он не дал почти ни одного прямого обещания и был выбран просто потому, что он не Порошенко. Хотя и прямые обещания, как в случае с Донбассом, были им после выборов быстро забыты.

Примерно такими же «эффективными» были и действия Венецианской комиссии, на которую многие рассчитывали. Закон, ограничивающий говорение на родном языке, разумеется, противоречит всем возможным правам и свободам. Но это не помешало европейским экспертам сделать в ответ — ничего.

Российские политики отчего-то продолжают вслед за политиками майданными называть русский язык на Украине «языком меньшинства» и пытаются «защищать» его именно в таком ключе. Русский язык на Украине — это язык большинства. В 2008 году, по данным опроса Gallup, русскоязычных на Украине было 83%. Понятно, что их стало меньше, но никак не в два раза.

Переводить русскоязычные школы в русскоязычной стране на украинский язык нужно не только для того, чтобы указать это на своем «патриотическом» знамени, и не только для того, чтобы легче было контролировать поступающую гражданам информацию.

Причины, по которым майданные политики и их старшие товарищи так активно заставляют граждан Украины отказываться от других языков, кроме украинского, и прежде всего — от русского, хорошо иллюстрирует как раз биография министра Анны Новосад.

29-летняя ныне гражданка после окончания киевского университета в течение нескольких лет училась за границей и была в том числе стипендианткой фонда Сороса. В 24 года стала советником министра образования в первом майданном правительстве. В 27 — главой директората стратегического планирования в том же ведомстве. В 29 — министром.

Отсутствие жизненного, политического и научного опыта — это не минусы, а огромные плюсы для главы министерства образования и науки, если целью этого ведомства является уничтожение реального образования в стране и перевод его работы в режим Сороса.

Заставлять говорить на неродном языке нужно именно для того, чтобы выбить все связи между реальностью и риторикой, чтобы сделать сознание пластичным, картину мира искусственной, а человека — легко манипулируемым.

Цель этого закона — превратить всех граждан страны в существ, подобных Анне Новосад.