Ташкент, , 10:16 — REGNUM Финансовый директор индийской компании Delhi International Airport Limited Санджив Эдвард выразил готовность рассмотреть вопрос об организации грузоперевозок воздушным транспортом между Навои и Дели, сообщает 4 октября издание Kun.uz.

Отмечается, что в Ташкенте состоялась встреча между представителями министерства транспорта республики и индийской компанией Delhi International Airport Limited.

Индийская сторона выразила заинтересованность в развитии дружественных связей между странами за счет использования транзитного потенциала Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в аэропорту Самарканда приступили к строительству нового терминала, что позволит увеличить частоту рейсов до 20 в сутки.

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