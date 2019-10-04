* ИГ — запрещённая в России организация

Астрахань, , 10:17 — REGNUM Следователи в Астраханской области завели уголовное дело на 32-летнего уроженца Дагестана, подозреваемого в организации финансирования терроризма. По его наводке местная жительница через интернет собирала деньги для сирийских боевиков, сообщили ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе областного управления СК РФ.

По версии следствия, в 2015 году подозреваемый покинул Россию и через Турцию отправился в Сирию, где находится по сей день. На территории ближневосточного государства он принимает участие в деятельности «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В январе 2016 года подозреваемый через один из мессенджеров предложил жительнице Астраханской области собрать деньги для нужд террористов, и та согласилась. Она стала размещать в закрытых чатах мессенджера реквизиты банковских карт якобы для сбора средств в благотворительных целях.

В период с 2016 года по февраль 2019 года астраханка таким образом собрала не менее 200 тыс. рублей. Деньги переводились в адрес международной террористической организации для финансового обеспечения её деятельности.

Расследование уголовного дела в отношении жительницы области, как отметили в Следственном комитете, находится на окончательной стадии.

* организация, деятельность которой запрещена в РФ

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