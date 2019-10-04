Найроби, , 10:16 — REGNUM Букмекерская компания SportPesa уволила более 400 кенийских сотрудников через несколько дней после полного прекращения операций в этой восточноафриканской стране. Об этом передает ВВС Africa.

Компания, занимающаяся ставками на спорт в интернете, среди причин прекращения деятельности называет повышение налога на ставки в Кении. Компания SportPesa является главным спонсором футбольного клуба «Эвертон» и сотрудничает с английскими клубами «Арсенал», «Саутгемптон» и «Халл Сити».

Генеральный директор компании Рональд Караури объявил сотрудникам об этом решении на утреннем собрании в среду, 2 октября, сообщает Citizen TV.

«Мы содержали наших сотрудников в течение трех месяцев, не получая прибыли, поэтому нам пришлось сделать то, что мы должны были сделать. С новыми правилами налогообложения бизнес стал непростым», — сказал позже Караури радиопередаче в Найроби.

Состояние компании ухудшилось три месяца назад после того, как кенийское правительство распорядилось, чтобы она и 26 других букмекерских контор возобновили свою деятельность только после разрешения спора о налогообложении и регулировании. Однако оптимизм в отношении урегулирования с Кенийской налоговой инспекцией задолженности по налогам в прошлом месяце сошел на нет и компания решила закрыть свои кенийские офисы.

Уволенные 2 октября сотрудники поделились своими сожалениями через аккаунты в социальной сети Twitter, используя хэштеги #SaveMyJob (#СохранитеМоюРаботу) и #ILostMyJob (#ЯПотерялСвоюРаботу).

Как сообщает ВВС, опасаясь негативного влияния ставок на молодежь, родители и религиозные лидеры призывают правительство действовать против букмекерских контор.