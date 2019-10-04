Москва, , 09:57 — REGNUM Nvidia запустила в России игровой облачный сервис GeForce Now, её партнером в проекте стала российская компания «Сафмар» Михаила Гуцериева. Любой желающий может уже прямо сейчас посмотреть, что такое облачный гейминг.

Сейчас в библиотеке GeForce Now присутствует около 400 игр, отмечается, что через него можно запускать многие известные игры за исключением тех проектов, которые присутствуют в EA Origin и Microsoft Store. Стоимость абонентской платы составляет 999 рублей в месяц. «Коммерсантъ» сообщил, что «Сафмар» вложила в проект более 1 млрд рублей.

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Облачный гейминг — это технология, при которой вычислительная нагрузка при запуске видеоигр переносится с локального компьютера на удаленное сетевое устройство. Ранее ИА REGNUM сообщило, что не фестивале Comic Con Russia 2019 компания «Билайн» представила свою облачную игровую платформу Beeline Gaming.

Читайте ранее в этом сюжете: «Билайн» представила на Comic Con Russia свой игровой облачный сервис