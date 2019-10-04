Оренбург, , 09:57 — REGNUM В Оренбурге суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов священника Николая С., который обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. Николай С. будет находится под стражей до 12 ноября, сообщают СМИ.

Самого Николая С. в зале суда не было, общение с ним осуществлялось посредством видеосвязи. Адвокаты намерены продолжать добиваться смягчения меры пресечения для подзащитного, поскольку он нуждается в лечении. По данным информресурсов, у священника серьезное хроническое заболевание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, настоятеля Саракташской обители милосердия и многодетного священника Николая С., задержали 24 сентября. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. По версии следствия, в 2018 году священник совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных детей развратные действия, а также совершил изнасилование одной из девочек. Уголовное дело передано в Главное следственное управление СК России.

Задержание и арест многодетного священника вызвали широкий резонанс и федеральную огласку. В Саракташе в поддержку Николая С, прошел молебен. Дети, которых воспитала семья настоятеля, выступили в защиту отца с открытым обращением, которое опубликовано на сайте обители.

Между тем мнение людей по поводу ареста и предъявленного обвинения известному священнику разное. Кто-то убежден, что настоятель обители не виновен, он так много сделал для региона и церкви. Другие считают, что священники — тоже живые люди и имеют грехи. Еще одна категория оренбуржцев предпочитает и не осуждать, и не защищать, отмечая, что следствие должно разобраться в этом деле.

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