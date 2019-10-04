Кемерово, , 09:54 — REGNUM В Кемерове начался ремонт Кузбасского моста. В настоящее время дорожники ремонтируют деформационные швы.

По данным администрации города, работы проводятся со стороны правого берега Томи с перекрытием одной из полос движения. Власти отмечают, что только так можно обеспечить доступ рабочих к внутренним элементам шва.

Для автомобилистов установлены дорожные знаки.

Отметим, что Кузбасский мост через реку Томь соединяет Ленинский и Рудничный районы Кемерова. Является частью автомобильной дороги федерального значения М53. Сдан в эксплуатацию в 1981 году.