Москва, , 09:53 — REGNUM Свежие данные Росстата в отношении активности поколения 55+ в сети подтверждают очевидный факт — цифра проникает в жизнь людей примерно по такому же сценарию, как и любой другой «продукт». От новаторов — молодежи поколения Z и Y — к поздним последователям (на сегодняшний день это поколение X), заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического отдела Медиа-офиса ВПН-2020 Ксения Касьянова.

Госуслуги Digital.gov.ru

«При этом такой активный прирост интернет-пользователей старшего поколения легко объясним. Государственные инициативы, активность внедрения электронных государственных сервисов во всем мире являются таким же драйвером проникновении цифры в повседневную жизнь, как и естественное развитие самих технологий.

Например, впервые в 2020 году Всероссийская перепись населения пройдет уже полностью в цифровом формате — не только переписчики будут ходить с планшетами вместо печатных переписных листов, но и граждане получат возможность самостоятельно переписаться на портале госуслуг.

Проведя полномасштабное исследование в преддверии переписи видно, что цифровизация является решением не только для активных молодых жителей городов, она облегчает жизнь жителям села и отдаленных населенных пунктов — для них цифровые нововведения сокращают дистанцию до получения услуг от нескольких километров до одного клика», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, половина пожилых людей в России являются активными пользователями интернета, причём треть из них пользуются мировой сетью активно.

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