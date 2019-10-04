Москва, , 09:53 — REGNUM Обеспечение жильем стало бы решающим фактором для появления ребенка в семьях 33% жителей РФ. Таковы результаты опроса бездетных граждан, проведенного порталом «Дети Mail.ru».

Квартиры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Респонденты отвечали на вопрос о решающем факторе в принятии решения о ребенке. Из них 47% и 36% назвали таковым увеличение пособия на ребенка после и до полутора лет соответственно, 42% — помощь государства с покупкой жилья, 21% — бесплатную няню, 33% — обеспечение жильем.

Читайте также: Жители России рассказали, какая зарплата нужна для счастья

При этом более половины опрошенных, 52%, не знакомы с региональными программами поддержки семей, а 27% полагают, что меры господдержки неэффективны.

Около 82% оброшенных пока не собираются иметь детей, объясняя это низким заработком (27%), нехваткой сил и времени (20%) и просто нежеланием воспитывать детей (20%).

В опросе участвовали 21 908 российских пользователей, из которых у 5,4 тыс. нет детей, у 10,8 тыс. есть дети младше 18 лет, а у 5,6 тыс. есть совершеннолетние дети.

Читайте также: Треть жителей РФ после выхода на пенсию рассчитывает на финпомощь от детей