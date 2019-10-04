Санкт-Петербург, , 09:50 — REGNUM В Санкт-Петербурге после прохождения Атлантического циклона, принесшего сильный ветер и дожди, установилась холодная погода. В городе вновь пройдут осадки, в том числе в виде мокрого снега.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус, «Санкт-Петербург сегодня будет ощущать влияние тыловой, холодной части циклонического вихря».

По прогнозу синоптика, пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха составит +4…+6°, в Ленинградской области +2…+7°.

Ветер северный, северо-западный 5−10 м/с.