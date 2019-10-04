Москва, 4 октября 2019, 09:45 — REGNUM В России треть опрошенных граждан (31%) после выхода на пенсию рассчитывают на финансовую помощь своих детей, свидетельствуют данные опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

Фараон де Винтер. Старуха молится. 1878
Фараон де Винтер. Старуха молится. 1878

Отмечается, что 69% опрошенных на пенсии не полагаются на детей. Большинство из тех, кто рассчитывает в старости на своих детей, — неработающие граждане (36%) и женщины (34%). Реже всех надеются на помощь детей мужчины (74%) и работающие граждане (72%), передает ТАСС.

Опрос, в котором приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет, проводился в августе 2019 года в 52 регионах России.

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Как сообщало ИА REGNUM, средний размер пенсии в России, по данным правительства, в 2018 году составил 13 384 рубля, запланировано в 2019 году — 14 208 рублей, на конец 2020 года пенсия вырастет до 14 947 рублей. Всего на сегодняшний день пенсии в стране получают 43,871 млн человек.

Отметим, что в России с 1 января 2020 года порядка 31 млн пенсионеров проиндексируют пенсию на 6,6%, это в 1,5 раза больше инфляции, которая по итогам 2019 года ожидается на уровне 3,8%, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

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