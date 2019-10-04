Найроби, , 09:47 — REGNUM Школа для девочек в Кении закрылась на «короткий карантин» после того, как гриппом заболели 52 ученицы. Первоначально его называли «загадочной болезнью», но впоследствии руководство школы подтвердило вспышку гриппа. Об этом сообщает ВВС Africa.

Руководство школы «Starehe Girls Centre» в Найроби отправило родителям письмо с просьбой немедленно забрать их дочерей домой. Грипп, который, по словам представителей школы, был «незначительным», вызвал у девочек сильный кашель и жар.

«В школе обеспокоены», — сказал один из учителей, комментируя распространение эпидемии.

На своем веб-сайте «Starehe Girls Centre» позиционирует себя как «государственная школа-интернат, предоставляющая среднее образование девочкам из всех округов Кении, находящимся в тяжелом финансовом положении».