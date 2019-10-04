Лондон, , 09:48 — REGNUM Исполнительный директор нефтегазового мирового гиганта ВР Боб Дадли решил покинуть свой пост. Данное заявление Совета директоров BP было размещено на сайте компании 4 октября.

Сообщается, что 64-летний Боб Дадли сможет уйти на пенсию после того, как сдаст 4 февраля 2020 результаты работы компании за 2019 год. Срок выхода на пенсию определен 31 марта следующего года. Сменить Дадли должен 49-летний Бернард Луни, который в настоящее время является исполнительным директором ВР по добыче.

В заявлении отмечается, что Боб Дадли проработал в компании 40 лет, из них более девяти лет он занимал пост исполнительного директора.

Напомним, ВР является транснациональной нефтегазовой компанией со штаб-квартирой в Лондоне. До 2001 года она называлась «British Petroleum». В 2010 году на одной нефтяных платформ ВР в Мексиканском заливе произошел взрыв. Это стало крупнейшей экологической катастрофой.