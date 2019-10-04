Москва, , 09:41 — REGNUM Известный японский геймдзайнер Хидео Кодзима 3 октября 2019 года посетил шоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант». Видео с его интервью было опубликовано 3 октября на YouTube-каналепроекта.

Кодзима рассказал ведущему о своём предстоящем проекте Death Stranding, выхода которого с нетерпением ждут его поклонники. Иван Ургант показал японскому разработчику фотографии Леонида Ярмольника, Алексея Серебрякова и Никиты Михалкова, и спросил, кого бы из них бы тот взял в проект своей следующей игры. Кодзима ответил, что взял бы всех сразу. В конце ведущий и гость сыграли в видеоигру Street Fighter II на игровом автомате.

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Напомним, Хидео Кодзима прилетел в Москву 3 октября 2019 года. Геймдизайнер посетит, в частности, выставку «Игромир 2019» и фестиваль фанатской культуры Comic Con Russsia 2019, которые проходят в период с 3 по 6 октября 2019 года.

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