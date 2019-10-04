Иркутск, 4 октября 2019, 09:38 — REGNUM В преддверие Дня учителя мэр Иркутска Дмитрий Бердников поздравил педагогов с профессиональным праздником. В его обращении, в частности, сказано:
Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2019 года за парты сели около 90 тысяч иркутских школьников, из них чуть более 9,5 тысяч первоклассников. Также недавно Дмитрий Бердников на торжественном приёме наградил около 200 лучших педагогов. Ветераны педагогического труда были удостоены медали «За верность профессии».