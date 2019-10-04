Иркутск, , 09:38 — REGNUM В преддверие Дня учителя мэр Иркутска Дмитрий Бердников поздравил педагогов с профессиональным праздником. В его обращении, в частности, сказано:

«Дорогие учителя! Примите благодарность за ваш неоценимый вклад в будущее Иркутска. Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в нелегком, но благодарном и востребованном педагогическом труде! Особые слова признательности — ветеранам просвещения. Тем, кто закладывал традиции, а теперь щедро делится знаниями и опытом с учениками и коллегами. Спасибо вам за верность призванию, терпение и доброту!».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2019 года за парты сели около 90 тысяч иркутских школьников, из них чуть более 9,5 тысяч первоклассников. Также недавно Дмитрий Бердников на торжественном приёме наградил около 200 лучших педагогов. Ветераны педагогического труда были удостоены медали «За верность профессии».