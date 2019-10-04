Югорск, Югра, , 09:38 — REGNUM В Югре житель Югорска фиктивно зарегистрировал в своей квартире 11 иностранцев. Преступление было совершено в период с сентября 2017 по сентябрь 2018 года, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

Фактически зарегистрированные граждане не проживали в этом жилище, выяснили следователи. Югорчанин был привлечён к уголовной ответственности.

Суд учёл, что ранее он был судим за кражу и за аналогичное преступление. Ему назначено 2 года и 10 месяцев реального лишения свободы — в колонии-поселении.