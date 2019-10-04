Волгоград, , 09:32 — REGNUM Председателем совета ректоров вузов Волгоградской области избран ректор Волгоградского государственного социально-педагогического университета (ВГСПУ), профессор Александр Коротков, сообщает 4 октября пресс-служба Волгоградского государственного технического университета.

Выборы председателя прошли накануне в ВГСПУ. В ходе заседания предшественник Короткова на ответственном посту — президент Волгоградского медуниверситета академик РАН Владимир Петров — тепло поблагодарил всех за многолетнюю совместную работу.

Заместителем председателя совета избран ректор Волгоградского государственного технического университета профессор Александр Навроцкий.

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