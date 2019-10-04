Кемерово, , 09:30 — REGNUM Из федерального бюджета Кемеровской области выделено 29 млн рублей на покупку 15 специально оборудованных автомобилей «ГАЗель Next» с подъёмником для транспортировки людей с ограниченными возможностями. Автомобили уже приобретены и будут направлены в районные Центры социального обслуживания населения, сообщили ИА REGNUM в департаменте охраны здоровья населения Кузбасса.

В Кемеровской области закуплены новые машины для людей с ограниченными возможностями

Мобильные бригады будут осуществлять плановую транспортировку пожилых и маломобильных людей из отдалённых сельских районов в медицинские учреждения региона.

Специализированные автомобили рассчитаны на пять пассажирских мест, два места предназначены для сопровождающих и два — для размещения коляски.

По данным областного правительства, сейчас в Кузбассе работают 42 подобных автомобиля с подъемниками. Теперь их количество увеличится до 57.