Владикавказ, , 09:30 — REGNUM В Северной Осетии установят бюст осетинского поэта, драматурга, публициста и живописца Коста Хетагурова. Дань памяти основоположнику осетинской литературы будут отдана в честь 160-летия писателя, которое отмечается 15 октября, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Бронзовый бюст установят в селе Чикола Ирафского района. Это единственный район республики, где до сих пор не было памятника «великому сыну Осетии». Автор памятника — скульптор, заслуженный художник России Александр Аполлонов. Он выходец из Владикавказа. Бюст Коста Хетагурову — одна из последних его работ. Он мечтал подарить ее республике.

В Северной Осетии 160-летие Коста Хетагурова будет отмечено масштабными мероприятиями. Среди них республиканский литературно-фольклорный праздник на родине Коста в селении Нар Алагирского района. В нем примут участие творческие коллективы из всех районов республики. На праздник соберутся несколько тысяч человек.

Здесь же будет показана новая музыкально-поэтическая композиция народного поэта РСО-Алания Т. Кокаева «Праздник в горах» в исполнении актеров государственного конно-драматического театра «Нарты».

К юбилею Коста в Москве пройдут Дни осетинской культуры, в рамках которых 28 октября в зале Большого театра состоится торжественный вечер, посвященный 160-летию национального поэта Северной Осетии.