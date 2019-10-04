Москва, , 09:28 — REGNUM В выходные дни (5−6 октября) в Москву и Подмосковье после по летнему теплой погода вернутся холода с дождями. В столицу придёт циклон из Европы, передают «Метеоновости».

Дожди Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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В субботу, 5 октября, ночью ожидается +4, +8 °С, днём +9, +11 °С. Ветер северо-западный 5−10 м/с с переходом на северный. Облачно, пройдут небольшие дожди.

В воскресенье, 6 октября, похолодание продолжится. Ночью термометры покажут +2, + 4 °C, по области до 0, — 2 °C, днем +3, +6 °С. Дожди усилятся. Атмосферное давление в норме — 744−746 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, порывистый ветер и ливни ожидаются в Москве 4 октября.

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На выходных в Москву вернется холодная погода