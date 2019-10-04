Южно-Сахалинск, , 09:29 — REGNUM Приговор в отношении двоих сторонников экстремистской группировки, которые планировали теракт в Южно-Сахалинске, вступил в законную силу. Осужденные проведут в колонии по 11 лет, сообщает 4 октября пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области.

Дальневосточный окружной военный суд признал сторонников террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) виновными в подготовке теракта. Суд установил, что 27-летний иностранец и 22-летний российский гражданин сговорились об осуществлении резонансного теракта в месте массового пребывания людей.

Иностранец занимался подготовкой взрывного устройства, а гражданин РФ, который был его идеологическим наставником, помогал ему. Как сообщало ИА REGNUM, замысел террористов был вскрыт и пресечен в апреле 2017 года. Они отправятся в колонию строгого режима.

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