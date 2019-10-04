Чернушка, Пермский край, 4 октября 2019, 09:26 — REGNUM В городе Чернушка пермского края опечатаны пять пивных баров, принадлежащих одному предпринимателю. Причиной стали нарушения требований пожарной безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.
По данным ведомства, в помещениях баров отсутствует либо не исправна автоматическая пожарная сигнализация, нет системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, что может повлечь гибель посетителей.
Пивные бары закрыты до устранения недостатков.