Петропавловск-Камчатский, , 09:22 — REGNUM Накануне Дня учителя в театре драмы и комедии в Петропавловске-Камчатском состоялся торжественный приём в четь педагогов Камчатского края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Всемирный день учителя отмечают в России — трансляция

Более 500 учителей, работников детских садов и дополнительного образования собрались на торжественный праздничный вечер.

Глава Камчатки Владимир Илюхин поздравил всех и отметил, что в регионе немало молодых педагогов, которые, несмотря на разные трудности, выбирают преподавание.

«Настоящая школа — это не здание, где проводят уроки, настоящая школа — это тепло и душа, которые вы вкладываете в своих учеников, в наших камчатских ребятишек. Слова признательности хочу адресовать людям, которых не хочется называть ветеранами, а просто — самым опытным и уважаемым педагогам, потому что, именно глядя на вас, вчерашние школьники становятся молодыми учителями. Пусть ваши глаза всегда блестят, и даже если в них появляются слезы, то только от радости и гордости за успехи ваших любимых и любящих учеников!» — обратился к камчатским педагогам Владимир Илюхин.

После слов поздравлений он вручил 45 учителям почётные грамоты правительства Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне профессионального праздника учителей в регионах проходят торжественные мероприятия. В эти дни педагогам дарят цветы и говорят слова признательности.