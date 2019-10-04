Благовещенск, , 09:19 — REGNUM Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций прошёл в Амурской области, сообщает 4 октября пресс-служба Амурского государственного университета.

В программу физкультурного мероприятия были включены нормативы комплекса ГТО: плавание 50 м, бег 100 м, бег 2000 м для девушек и 3000 м для юношей, сгибание и разгибание рук в упоре лежа для девушек, подтягивание для юношей, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине.

В результате первое место в командном зачете заняли юноши Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и девушки Благовещенского государственного педагогического университета им. М. И. Калинина.

Личный зачет определялся раздельно среди юношей и девушек по наибольшей сумме очков, набранных во всех видах спортивной программы фестиваля. Студентка инженерно-физического факультета АмГУ Сизикова Наталья стала победительницей в личном зачете, опередив всех участниц соревнований.

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