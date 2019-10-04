Кудымкар, Пермский край, , 09:19 — REGNUM В Пермском крае мужчина, прикованный к инвалидной коляске, более недели провел в пустой квартире. Не в состоянии себя обслуживать самостоятельно инвалид оказался на гране жизни и смерти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Как отметили в ведомстве, брошенного на произвол судьбы инвалида спас случай. Судебные приставы совершали рейд по адресам должников. В одном из домов они услышали слабые призывы о помощи. Дверной замок был открыт, и приставы легко попали внутрь квартиры, где увидели ослабевшего о истощения мужчину в инвалидной коляске.

Судебные приставы проинформировали социальных участков о проблеме. В настоящее время мужчина находится доме-интернате для престарелых и инвалидов Кудымкара и проходит обследование.