Якутск, , 09:15 — REGNUM Председатель Государственного собрания республики Якутия Пётр Гоголев поздравил работников образования республики с Днём учителя. Депутат пожелала учителям, преподавателям, специалистам дошкольного и дополнительного образования здоровья, семейного благополучия, счастья и неиссякаемой энергии и творческого вдохновения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Во все времена учителя были и остаются главными хранителями знаний, культуры, главных жизненных и духовных ценностей!», — сказал Гоголев.

Председатель Госсобрания выразил уважение и признательность всем тем, кто посвятил учительству свою жизнь.

Как сообщал ИА REGNUM, в пятницу, 4 октября, в регионах России проходят мероприятия посвященные Всемирному дню учителя. Сам праздник отмечается в субботу, 5 октября.