Кампала, , 09:17 — REGNUM Малярия по-прежнему остается наиболее распространенным заболеванием жителей Уганды, а также является основной причиной обращения к врачам и госпитализации. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на отчет министерства здравоохранения Уганды, посвященному общему обзору деятельности сектора здравоохранения за 2018/2019 годы.

Согласно отчету, малярия составляет 12,5% от всех случаев амбулаторного лечения, за которыми следуют пневмония (кашель или простуда) у 10,6% пациентов, инфекции мочевыводящих путей у 2,2% пациентов и желудочно-кишечные расстройства у 1,7% пациентов.

Аналогичным образом, малярия по-прежнему является основной причиной госпитализации для всех возрастов, на которую приходится 32,9% всех случаев госпитализации, за которой следует пневмония (кашель или простуда) — 8,3% госпитализаций, в то время как травмы составляют 6,7% госпитализаций.

«Основными причинами смерти среди всех возрастов в 2018/19 финансовом году были малярия (13%), пневмония (8,2%), травмы (7,1%), другие неонатальные состояния (6,5%) и недоношенность (6,5%)», — говорится в отчете.

Джейн Рут Асенг, министр здравоохранения Уганды, комментируя состояние дел, сказала, что она была поражена и обеспокоена результатами, потому что вместе с партнерами они в значительной степени пытались решить проблему пневмонии.

Ежегодный отчет о деятельности сектора здравоохранения (AHSPR) является институциональным требованием в министерстве здравоохранения. Отчет составляется для освещения прогресса, проблем, извлеченных уроков и предложения путей дальнейшего развития сектора здравоохранения в рамках Национального плана развития (NDP), Национальной политики здравоохранения и Национальной стратегии здравоохранения.