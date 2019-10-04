Ташкент, , 09:11 — REGNUM Правительство Узбекистана утвердило положение о порядке формирования перечня гарантированных объемов медицинской помощи за счет государственного бюджета, сообщает издание Kun.uz.

Согласно документу, министерство здравоохранения республики будет ежегодно разрабатывать перечень не позднее 15 дней после утверждения параметров госбюджета.

Отмечается, что в перечень должны быть включены медицинские услуги, в том числе обеспечение лекарственными средствами, расходными материалами и изделиями медицинского назначения.

Напомним, в конце сентября в рамках XII Международной специализированной медицинской выставки «УзМкдЭкспо-2019» состоялся узбекско-корейский форум по электронному здравоохранению. Стороны подписали план действий по внедрению информационных технологий в здравоохранение.

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