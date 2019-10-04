Пермь, , 09:13 — REGNUM Пермский краевой суд отказал в условно-досрочном освобождении промоутеру Сергею В., который признан в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести музыканту, известному как Dj Smash, сообщают СМИ.

Между тем условия отбытия наказания смягчены. Суд заменил содержание в колонии-поселении на ограничение свободы. Теперь Сергей В. может покинуть колонию и отбывать наказание по месту жительства, отмечает ТК «РифейПермь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-депутат Заксобрания Пермского края Александр Т. и его приятель Сергей В. были признаны виновными в избиении музыканта и причинении вреда его здоровью. Приговором суда обоим назначено по два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения.

Соликамский суд отказал в условно-досрочном освобождении Сергея В. Тогда последовала апелляция.

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