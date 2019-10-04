Москва, , 09:04 — REGNUM Несколько учебных подразделений Сеченовского Университета получили в этом году новые корпуса, сейчас в них проходит завершающий этап ремонтных работ, сообщила пресс-служба вуза.

Накануне инфраструктурные объекты посетил ректор университета Пётр Глыбочко. Он побывал на кафедре судебной медицины, в Фундаментальной учебной библиотеке университета, где откроется Клуб профессоров, в Институте лингвистики и межкультурной коммуникации, в учебном корпусе на ул. Академика Анохина.

Так, здание бывшего лечебно-диагностического центра в этом году перепрофилировано под учебный процесс. В семиэтажном здании на площади более восьми тысяч квадратных метров разместятся кафедры безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф, управления сестринской деятельностью и социальной работы и Военный учебный центр.

В здании отремонтировано подвальное помещение, в котором по инициативе ректора планируется разместить первый в России Центр практической подготовки военных врачей с современным операционным блоком, перевязочной, сортировочной и эвакуационными зонами. Также руководитель университета предложил оборудовать специальный учебный Центр управления кризисными ситуациями с новейшим мультимедийным оборудованием для обучения будущих военных медиков в условиях, максимально приближенных к реальным.

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