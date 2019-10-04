Чебоксары, , 09:02 — REGNUM Пять населённых пунктов из пяти регионов Приволжского федерального округа стали победителями всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Об этом ИА REGNUM сообщили в аппарате ГФИ по Чувашии. Победители и призёры определялись по четырём номинациям.

В число победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика», организованного правительством России, вошли три города Поволжья. Ижевск (Удмуртия) победил в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия», Стерлитамак (Башкирия) стал вторым в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ», Бузулук (Оренбургская область) занял третье место в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами».

Также отмечены два поселения. В номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями» победителем признано Сугайкасинское сельское поселение Канашского района Чувашии, второе место — у Зилаирского сельсовета Башкирии.

Напомним, победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика» поощряют денежной премией. Размер премиального фонда в 2019 году составляет 40 млн рублей. Для победителей среди городов и городских поселений предусмотрено 3,8 млн рублей, 2,28 млн рублей выделяется за второе место, более 1,5 млн рублей — за третье. Сельские поселения, занявшие первое место, получат 1,2 млн рублей, за второе и третье места предусмотрено соответственно 720 тыс. и 480 тыс. рублей.

В этом году отобраны 24 победителя по четырём номинациям конкурса. Всего поступило свыше 700 заявок.

Отметим, конкурс проводится с 2017 года с целью «обобщения и распространения успешного опыта муниципального управления, создания дополнительных стимулов социально-экономического развития», напоминают в Минстрое России.

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