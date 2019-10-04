Сеул, , 09:02 — REGNUM С января по сентябрь 2019 года в Южной Корее было зафиксировано 181 случай заражения корью. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства здравоохранения и социального обеспечения страны.

Специалисты отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число случаев заражения корью увеличилось в 12 раз.

В частности, 40,5% пациентов пришлось на лица от 20 лет, 18,9% — от 30 лет, 15,7% — на детей в возрасте до года, 9,7% — на детей в возрасте от одного до трех лет.

Стоит отметить, что данное заболевание также было обнаружено у 34 сотрудников медицинских учреждений.

Известно, что в 2018 году корь диагностировали у 185 человек.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.