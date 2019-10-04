Киев, 4 октября 2019, 09:07 — REGNUM Украинские антикоррупционные органы Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное антикорруционное бюро (НАБУ) должны иметь право прослушивать переговоры подозреваемых, заявил глава ГБР Роман Труба 1 октября в интервью телеканалу «1+1».
Труба рассказал, что монопольным правом на прослушивание обладает Служба безопасности Украины (СБУ), и это не позволяет эффективно расследовать дела в отношении самих сотрудников СБУ.
Напомним, 19 сентября Верховная рада не смогла принять закон, предоставляющий ГБР и НАБУ право осуществлять прослушивание разговоров подозреваемых.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября Роман Труба заявил, что в его кабинете было обнаружено прослушивающее устройство. По мнению чиновника, это может навредить расследованию многих дел, поскольку в его кабинете часто звучала конфиденциальная информация.
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