Киев, , 09:07 — REGNUM Украинские антикоррупционные органы Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное антикорруционное бюро (НАБУ) должны иметь право прослушивать переговоры подозреваемых, заявил глава ГБР Роман Труба 1 октября в интервью телеканалу «1+1».

"Эта норма относительно прослушивания для ГБР и для НАБУ, это одна из многих норм, которые пытаются сделать более эффективными и усилить правоохранительные органы. И принятие именно этой нормы о прослушивании для ГБР и для НАБУ позволит правоохранительным органам быть более независимыми», — считает он.

Труба рассказал, что монопольным правом на прослушивание обладает Служба безопасности Украины (СБУ), и это не позволяет эффективно расследовать дела в отношении самих сотрудников СБУ.

«А если мы открываем уголовное производство в отношении работников СБУ, и необходимо будет совершить прослушивающие действия — могут ли работники СБУ совершить эти действия? И каким будет результат? Ответ однозначен», — добавил глава ГБР.

Напомним, 19 сентября Верховная рада не смогла принять закон, предоставляющий ГБР и НАБУ право осуществлять прослушивание разговоров подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября Роман Труба заявил, что в его кабинете было обнаружено прослушивающее устройство. По мнению чиновника, это может навредить расследованию многих дел, поскольку в его кабинете часто звучала конфиденциальная информация.

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