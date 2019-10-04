Оренбург, , 08:52 — REGNUM В Оренбурге установлен водитель, который сбил насмерть пешехода и скрылся, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Напомним, вечером 28 сентября на ул. Волгоградского в Оренбурге на зебре был сбит пешеход. Мужчина скончался. Водитель с места ДТП скрылся.

Правоохранители обратились за помощью к населению. Вскоре в дежурную часть поступил звонок от местного жителя, который указал местонахождение подозрительной машины. В полиции заявили о причастности обнаруженной машины к смертельной аварии и начали работу по установлению автовладельца.

В совершении ДТП подозревается 40-летний мужчина. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

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