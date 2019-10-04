Южно-Сахалинск, , 08:55 — REGNUM Композитор Игорь Николаев, родом с Сахалинской области, нашёл ещё одну землячку среди знаменитостей телевидения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В своём Instagram Игорь Николаев написал, что на одном из официальных приёмов звёзд эстрады и телевидения, он выяснил, что у известной ведущей политических програм на телевидении Ольги Скабеевой, мама родом с Сахалина.

«Моя мама старается не пропустить ни одной программы Ольги, а её мама любит мои песни. Вот мы и сделали это фото для своих мам», — подписал под опубликованным совместным фото с журналистской Игорь Николаев.

https://www.instagram.com/p/B3GxefNIclW/

Как сообщало ИА REGNUM, Ольга Скабеева отвергла обвинения в целенаправленном очернении Украины российскими СМИ, которые прозвучали в ходе дискуссионного клуба «Валдай».