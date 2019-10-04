Москва, , 08:46 — REGNUM В московских аэропортах задержали и отменили 40 авиарейсов, сообщает 4 октября сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 8:42, в аэропорту «Домодедово» отменили десять рейсов, задержали 21. Во «Внуково» задержали пять рейсов, в «Шереметьево» — семь рейсов. Информацию для онлайн-табло предоставили аэропорты.

Как сообщало ИА REGNUM, вылет самолёта рейсом Барнаул — Москва задержали на 11 часов по техническим причинам. 148 пассажиров размещают в гостиницу и обеспечивают питанием.