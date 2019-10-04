Барнаул, , 08:39 — REGNUM Вылет самолёта рейсом Барнаул — Москва задержали на 11 часов. Об этом 4 октября сообщает министерство транспорта Алтайского края.

Лайнер компании «Аэрофлот» остаётся в Барнауле «по техническим причинам, не зависящим от деятельности служб аэропорта».

«На данный момент создаются все условия для комфортного пребывания 148 пассажиров — размещение в гостинице и предоставление питания. Вылет нового судна ожидается в 19:30 [по местному времени]», — говорится в информации.

По расписанию рейс отправляется в столицу с 7:05 по местному времени.