Барнаул, 4 октября 2019, 08:39 — REGNUM Вылет самолёта рейсом Барнаул — Москва задержали на 11 часов. Об этом 4 октября сообщает министерство транспорта Алтайского края.
Лайнер компании «Аэрофлот» остаётся в Барнауле «по техническим причинам, не зависящим от деятельности служб аэропорта».
«На данный момент создаются все условия для комфортного пребывания 148 пассажиров — размещение в гостинице и предоставление питания. Вылет нового судна ожидается в 19:30 [по местному времени]», — говорится в информации.
По расписанию рейс отправляется в столицу с 7:05 по местному времени.