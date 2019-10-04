Серенгети, Танзания, , 08:35 — REGNUM Тира, редкая зебра с окрасом «в горошек», замеченная в кенийском национальном парке Масаи-Мара, пересекла границу с Танзанией. Об этом сообщает газета Daily Nation.

По информации издания, зебра переселилась в танзанийский национальный парк Серенгети во время ежегодной миграции антилоп гну, когда миллионы животных ищут себе новые пастбища.

Тира стала известной, когда ее заметили фотограф и гид Энтони Тира, в честь которого ее назвали. Считается, что ее необычный окрас вызван меланизмом — избытком темного пигмента.

По данным Daily Nation, в социальных сетях появились сообщения о том, что животное было поймано в клетку и захвачено, чтобы переместить его в Танзанию, но они были отклонены как фейковые.

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