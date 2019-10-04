Лос-Анджелес, США, , 08:18 — REGNUM Две женщины обвинили американского актёра Джеймса Франко и его коллег из школы актёрского мастерства в сексуальных домогательствах. Об этом 4 октября сообщает The New York Times.

По данным издания, две женщины Сара Титер-Каплан и Тони Гаал подали иск в Верховный суд округа Лос-Анджелес, в котором они утверждают, что Франко и его коллеги по школе обещали им роли в фильмах за участие в съёмках сексуального характера.

При это они обвинили актёра в том, что в указанной школе актёрского мастерства и вокруг неё установилась атмосфера домогательств и сексуальной эксплуатации.

Отметим, Джеймс Франко стал известен после выхода в 1999 году сериала «Хулиган и ботаны» с его участием. Также он является обладателем премии «Золотой глобус». Снимался в таких фильмах как «Человек-паук», «Джеймс Дин», «Эскадрилья «Лафайет».