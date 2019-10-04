Якутск, , 08:14 — REGNUM Американский автор Джордж Мартин записал видеообращение жителям Якутии, в котором восхищается и благодарит за подарок — народный «Оскар» в виде серебряной статуэтки Джона Сноу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Писатель, по роману которого вышел популярный в мире телесериал «Игра престолов», записал видеообращение со словами благодарности якутянам.

«Я хотел бы сказать спасибо моим фанатам из Якутска, если я понимаю правильно, из России, за то, что отправили мне эту красивую статуэтку-награду. Она выглядит великолепно, и это действительно замечательный жест с вашей стороны», — сказал Джордж Мартин в своём видео, которое показал телеканал «Якутия 24».

Он также сказал, что пишет ещё две книги и надеется на встречу с жителями Якутии в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии в августе отправили Джорджу Мартину статуэтку Джона Сноу, которую мастера выполнили в разных техниках.