Красноярск, , 08:06 — REGNUM В общеобразовательных организациях в Красноярском крае на начало 2018/19 учебного года работали 23 320 учителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Красноярскстате, ссылаясь на данные Министерства просвещения РФ.

Подавляющее большинство учителей в регионе — женщины (87,8%).

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября в Красноярске прошёл праздничный концерт, посвященный Дню учителя. Мероприятие собрало около тысячи гостей.

Читайте ранее в этом сюжете: Для педагогов Красноярского края устроили большой праздничный концерт