Оренбург, , 07:56 — REGNUM В Оренбурге подвергнут ремонту спуск к Уралу от Елизаветинских (Водяных) ворот. Такое поручение подчиненным дал губернатор Денис Паслер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Глава региона посетил набережную Урала с инспекторской проверкой 3 октября. Он проверил, как ведутся работы по реконструкции городской набережной и устранению огрехов на лестничном спуске.

Паслер обратил внимание городского начальства на состояние старого спуска, ведущего вниз к Уралу от Елизаветинских ворот. Глава региона поручил запланировать его ремонт на 2020 год.

Напомним, основной спуск, который является объектом культурного наследия, реставрируют с 2017 года. Не обошлось без скандала. После ремонта лестницы потребовался еще один. После демонтажа гранитных плит сделан вывод об их необходимости. Сейчас спуск вновь покрывают гранитом. Уже уложены новые ступени и монтируется гранитное ограждение верхней смотровой площадки. Открыть объект планируют в мае 2020 года.