Москва, , 07:41 — REGNUM Госкорпорация «Росатом» построит первый в России испытательный стенд для оборудования крупнотоннажных заводов по сжижению природного газа. Об этом в кулуарах Российской энергетической недели сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачёв. Росатом победил в конкурсе Минпромторга, в котором участвовали и другие госкорпорации. Инициатором проекта стал НОВАТЭК.

«Развитие отечественных технологий идет в рамках поручений президента РФ. Но выполнить эту задачу невозможно без наличия отечественной испытательной базы, — отметил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко. — Это сегодня, по сути, вопрос энергетической безопасности страны и нашей конкурентоспособности на глобальном рынке. Росатом, я думаю, выиграл конкурс на строительство по совокупности технических и экономических фактов. И не последнюю, наверняка сыграло то, что корпорация уже присутствует рынке оборудования для СПГ — ее дочка Атомэнергомаш производит различное оборудование для четвертой линии Ямал-СПГ».

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