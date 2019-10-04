Кито, , 07:32 — REGNUM В одном из кафе Эквадора набирает популярность мороженое со вкусом морских свинок, сообщает агентство Associated Press.

Мария дель Кармен Пилапанья владеет небольшим кафе, где подает мороженое со вкусом морских свинок. Как отмечает агентство, в день покупатели приобретают около 150 порций мороженого из этого животного. Стоимость одной порции оценивается в один доллар США. Также в этом кафе подают мороженое со вкусом жуков и грибов.

«Мой супруг и моя семья думали, что сумасшедшая. Они полагали, что никому не понравится такое мороженое, но сейчас это мой основной товар», — заявила владелица кафе.

Мороженое из морских свинок Пилапанья готовит из рагу, которого готовит из животного с добавлением молока или сливок. Отмечается, что вкус такого мороженого напоминает курятину. Мороженое из жуков и грибов готовится с добавлением ананасов и маракуйи. Как отмечают потребители, у этого мороженого присутствует послевкусие влажной земли.

Отметим, что употребление в пищу морских свинок традиционно для стран Латинской Америки, таких как Колумбия, Перу, Боливия и Эквадор. Блюдо из этих животных подается с картофелем и арахисовым соусом.