Оренбург, , 07:19 — REGNUM В Оренбурге суд вынес решение о взыскании с потребительского кооператива «Семейная копилка» более 3 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Промышленного районного суда города.

С иском выступила местная жительница, которая требовала расторжения договоров инвестиционного займа, взыскания денежных средств, компенсации морального вреда и штрафа.

По данным судебной инстанции, женщина, не являясь членом кооператива, заключила договор с кооперативом на 700 тыс. рублей сроком на девять месяцев и начислением ежемесячно 18%. Впоследствии было заключено еще несколько договоров на общую сумму почти 1,5 млн рублей.

В ответ на неоднократные обращения женщины в кооператив с требованием вернуть деньги с учетом процентов «Семейная копилка» выплатила оренбурженке часть средств и выдала гарантийные письма о выплате сумм равными долями с перерасчётом процентов. Однако все положенные деньги женщина так и не получила.

Суд вынес решение о расторжении договоров инвестиционного займа и взыскании с потребительского кооператива 3 054 755 рублей. Решение вступило в законную силу.

Напомним, председатель потребительского кооператива ранее была объявлена в федеральный розыск и задержана в Москве. Сейчас она находится под стражей. Женщина обвиняется в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем. По делу в качестве потерпевших проходит 800 человек, ущерб оценивается в 250 млн рублей.

Чтобы вернуть деньги, люди обращаются в суды. Так, с начала 2019 года в Ленинский районный суд города поступило 207 исков.

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