Оренбург, , 07:04 — REGNUM В Оренбургской области вынесен приговор группе из 17 человек, которые обвинялись в крупном хищении нефтепродуктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского районного суда региона.

По данным суда, преступная группа совершала хищения нефтепродуктов в 2014—2016 годах. Ущерб оценивается на общую сумму, превышающую 88 млн рублей.

Лидер организованной преступной группы приговорен к семи годам лишения свободы и штрафу в 250 тыс. рублей. Остальные соучастники в зависимости от роли получили сроки от полутора до шести с половиной лет, а также оштрафованы. Размер штрафа варьируется от 20 до 200 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.