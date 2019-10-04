Красноярск, , 06:55 — REGNUM В Большом концертном зале Красноярска 3 октября состоялся праздничный концерт, посвященный празднованию Дня учителя. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве образования Красноярского края, мероприятие собрало около тысячи гостей. Для преподавателей выступили лучшие творческие коллективы города и края.

Концерт для красноярских педагогов Пресс-служба министерства образования Красноярского края

Указом губернатора региона Александра Усса пятидесяти работникам образования присвоили почётное звание «Заслуженный педагог Красноярского края».

По данным минобразования, численность педагогических работников школ в Красноярском крае — почти 30 тысяч человек, в том числе более 23 тысяч — учителя. Всего в краевой системе образования трудятся более 49 тысяч педагогических работников.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в честь Дня учителя главные городские часы Красноярска исполнят мелодию по мотивам песни композитора Александра Флярковского «Прощальный вальс».

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