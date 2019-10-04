Оренбург, , 06:51 — REGNUM В центре Оренбурга на месте несостоявшегося проекта под названием торгово-развлекательный комплекс «Атриум» появился новый провал. Тротуарная плитка просела, проблемный участок огородили, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В мэрии отметили, что на объекте незавершенного строительства недостаточно укреплены стенки котлована. Из-за вымывания грунта вследствие дождей происходит проседание плитки.

При этом чиновники подчеркнули, что опасности для жизни и здоровья граждан провал не таит. Проведено обследование. Последствия вымывания грунта вскоре ликвидируют, а ограждение уберут, сообщает портал orenday.ru.

Напомним, первый провал появился в июле 2019 года. Тогда глава города Дмитрий Кулагин сказал, что Оренбург пожинает плоды недоработок, случившихся при консервации объекта.

Добавим, что торговый центр начали строить в 2002 году. Однако амбициозный проект завершился на стадии котлована. Стройку законсервировали, котлован перекрыли и сверху закрыли тротуарной плиткой. Два входа в подземелье огородили металлическим забором.

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