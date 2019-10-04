Красноярск, 4 октября 2019, 06:39 — REGNUM В честь Дня учителя 5 октября главные городские часы Красноярска впервые «исполнят» мелодию по мотивам песни композитора Александра Флярковского «Прощальный вальс». Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
Проигрывание городскими часами специально подобранных мелодий по праздникам и знаменательным датам — это новая традиция Красноярска.
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Вальс в честь красноярских педагогов прозвучит 5 октября пять раз.
Напомним, в Красноярском крае по данным Министерства просвещения РФ, обнародованным Красноярскстатом, в общеобразовательных организациях трудятся порядка 23 320 учителей.
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